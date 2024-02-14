МИД РФ назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет

Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы этой организации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Газета.Ru

"Информацию подтверждаю, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Решение принято до возобновления полноформатной работы совета и соответствующего взаимодействия между всеми его участниками, в том числе и в проектной деятельности". ТАСС