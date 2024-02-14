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МИД РФ назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет

Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы этой организации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Газета.Ru

"Информацию подтверждаю, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Решение принято до возобновления полноформатной работы совета и соответствующего взаимодействия между всеми его участниками, в том числе и в проектной деятельности". ТАСС

Ранее в МИД РФ отметили, что «вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит», но Москва может рассмотреть целесообразность участия в нем, если совет «будет эволюционировать в недружественный России институт». В дипведомстве подчеркнули, что «варианты могут быть разными», сейчас РФ не хочет «заниматься гипотетическими рассуждениями». Деловая газета "Взгляд"

МИД РФ назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет
© РИА Новости
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