В Москве началось обучение наблюдателей за выборами Президента России

Обучение для тех, кто записался в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, началось в среду, 14 февраля. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами Президента России.

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Заместитель председателя Общественной палаты столицы Михаил Швыдкой отметил, что активная деятельность штаба позволяет выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений во время выборов.

— Наблюдатель – это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом, — подчеркнул он.

Руководитель видеоцентра и контакт-центра Общественного штаба Сергей Куликов рассказал об особенностях работы видеонаблюдателей. По его словам, во время выборов они внимательно следят за всем, что происходит на участках, и при любых подозрениях незамедлительно сообщают о них в группу разбора.

Уточняется, что занятия для наблюдателей будут проходить как дистанционно, так и очно. Присоединиться к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы можно на официальном сайте.