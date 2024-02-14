Захарова призвала ЕС расследовать взрыв "Северных потоков" вместо идеи о "ядерном зонтике"
Отсутствие настоящего расследования по "Северным потокам" ставит вопрос об адекватности руководства европейских стран, государства ЕС демонстрируют неспособность решать рядовые задачи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".
Захарову попросили прокомментировать высказывания зампреда Европарламента Катарины Барли об обсуждении возможности создания европейского "ядерного зонтика".
"Технологически непонятно, как это все будет делаться. Есть обязательства по нераспространению. Они [страны Европы] будут от них отказываться или изобретать что-то новое? - отметила дипломат. - Но меня больше волнует то, что страны ЕС демонстрируют абсолютную неспособность решать рядовые задачи. При отсутствии реальных убедительных фактов, свидетельствующих о том, что им по плечу задачи среднего уровня, браться за оружие, которое может завершить наше с вами глобальное существование, как-то рановато".
"Когда они смогут сделать хоть какой-нибудь вывод, основывающийся на фактах, что же случилось с "Северными потоками", тогда можно будет обсуждать и новые энергетические проекты - в гражданской сфере или оборонной. Им доверили трубу с газом, которая шла по дну морскому. Нехитрая была задача ее охранять, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Не только сохранить не сумели, так еще боятся сами себе сказать, а кто это сделал. Этим людям можно доверить еще что-нибудь? Я сейчас вообще про ядерное оружие не говорю".
По ее словам, теперь надо задаваться вопросом, что странам ЕС вообще можно доверить.
"Когда ответят на вопрос, что случилось с "Северными потоками", не на основе методичек "мы не знаем, но что-то случилось", а по-настоящему, проведя расследование, тогда можно будет в принципе говорить об их адекватности, - отметила Захарова. - Сейчас стоит вопрос о том, а адекватны ли люди, которые находятся у власти в натовских странах".