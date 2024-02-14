"Когда они смогут сделать хоть какой-нибудь вывод, основывающийся на фактах, что же случилось с "Северными потоками", тогда можно будет обсуждать и новые энергетические проекты - в гражданской сфере или оборонной. Им доверили трубу с газом, которая шла по дну морскому. Нехитрая была задача ее охранять, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Не только сохранить не сумели, так еще боятся сами себе сказать, а кто это сделал. Этим людям можно доверить еще что-нибудь? Я сейчас вообще про ядерное оружие не говорю".