Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к действиям против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он расширяет основания для конфискации имущества. Теперь ее могут применить за распространение фейков об армии и ее дискредитацию (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ), призывы к экстремистской деятельности (ст. 208 УК РФ), призывы к действиям, направленным на нарушение целостности страны (ст. 280.1 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354 УК РФ) и прочее. Речь идет о том имуществе и деньгах, которые получены преступным путем или используются для финансирования незаконной деятельности — эти обстоятельства потребуется доказать через суд.