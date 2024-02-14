Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.

Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Канада работают по Арктике, несмотря на саботаж Арктического совета.