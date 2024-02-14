Лавров выступит на правительственном часе Госдумы

Лавров представит актуальные задачи внешней политики РФ на правительственном часе Госдумы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в среду на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа. Глава дипведомства широко представит депутатам актуальные задачи внешней политики России и ответит на вопросы парламентариев.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобный формат ежегодных встреч позволяет укреплять координацию исполнительной и законодательной ветвей власти в продвижении России на международной арене, а также способствует развитию партнерских отношений страны с конструктивно настроенными государствами.
За месяц до выборов президента России такая работа представляется особо значимой. Как известно, российские загранучреждения проделали большую работу, своевременно направив дипломатические ноты в США, страны Европы и некоторые другие государства с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках в день выборов. К настоящему моменту далеко не все адресаты на Западе откликнулись. Вероятно, министр не оставит без внимания соответствующую тему и подробно представит депутатам, как продвигается работа над организацией голосования за рубежом.
Стоит ожидать, что Лавров воспользуется возможностью шире обозначить и текущие оценки дипведомства в отношении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ведь накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе делегации Федерального собрания в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому подготовить проект постановления о приостановке участия постоянной делегации РФ в ассамблее. Не исключено, что замечания Лаврова будут учтены в проекте постановления.
Помимо западного трека вполне ожидаемо отдельное внимание министра к ближневосточному направлению.
Ранее глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Параллельно с этим Лавров указал на активизацию Запада в стремлении исключить Москву из всех механизмов урегулирования по Ближнему Востоку. Какие среднесрочные задачи должны быть решены в дипломатической сфере для удержания ситуации от резкой деградации и противодействия деструктивной линии Запада в регионе, Лавров, возможно, сообщит в ходе предстоящей встречи в Госдуме.