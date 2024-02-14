Лавров выступит на правительственном часе Госдумы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит в среду на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа. Глава дипведомства широко представит депутатам актуальные задачи внешней политики России и ответит на вопросы парламентариев.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобный формат ежегодных встреч позволяет укреплять координацию исполнительной и законодательной ветвей власти в продвижении России на международной арене, а также способствует развитию партнерских отношений страны с конструктивно настроенными государствами.

За месяц до выборов президента России такая работа представляется особо значимой. Как известно, российские загранучреждения проделали большую работу, своевременно направив дипломатические ноты в США, страны Европы и некоторые другие государства с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках в день выборов. К настоящему моменту далеко не все адресаты на Западе откликнулись. Вероятно, министр не оставит без внимания соответствующую тему и подробно представит депутатам, как продвигается работа над организацией голосования за рубежом.

Помимо западного трека вполне ожидаемо отдельное внимание министра к ближневосточному направлению.