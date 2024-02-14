В СБ РФ предупредили о риске глобальной катастрофы из-за ошибок руководства США

Ошибки, которые может допустить руководство США в текущей непростой и нервозной внутриполитической обстановке в стране, могут дорого обойтись всему миру и привести к глобальной катастрофе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Известия".

"В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны", - сказал он.

"А там и до глобальной катастрофы недалеко", - добавил Попов.

В этой связи он напомнил, что в середине 1970-х годов из рядов Военно-воздушных сил США был уволен майор Харольд Херинг, который, находясь на военной базе Ванденберг, пожелал удостовериться в законности полученного им приказа о запуске ракет и спросил, как он может убедиться, что отданный приказ "поступил от здравомыслящего президента".

"Сегодня, по прошествии 50 лет, этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома", - подчеркнул заместитель секретаря СБ РФ.