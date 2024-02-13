В Госдуме назвали ответ на присвоение Западом российских активов

Ответ России на попытки западных стран направить прибыль от замороженных активов РФ на помощь Украине должен быть асимметричным, рассказал в интервью News.ru депутат Госдумы Олег Морозов.

Ранее в Госдепе Соединенных Штатов публично одобрили решение Евросовета, позволяющее направить прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине.

По мнению парламентария, Москва должна действовать жестко, без оглядки на возможную реакцию оппонентов.

В частности, уточнил депутат, Россия может обнулить права собственности и активы всех компаний из недружественных стран, покинувших российский рынок.

Морозов заметил, что если концерны и холдинги пожелают «вернуться — найдем способ, как дружить».