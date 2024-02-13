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Антонов: интерес американцев к интервью Путина был подлинным

Гражданам США нужны «реалистичные оценки» событий, происходящих на планете, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российский лидер рассказал об украинском конфликте, отношениях России с США, НАТО и Западом. В первые сутки после публикации интервью набрало более 100 млн просмотров в социальной сети X.

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Антонов пояснил, что потребность американцев «в голосах разума» очевидна. Он уточнил, что политизированные и явно ангажированные суждения, характерные для западных СМИ, уже никого не устраивают.

По его мнению, людям требуются реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в России. Отсюда, констатировал дипломат, подлинный интерес к недавнему интервью главы России Такеру Карлсону.

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