Гражданам США нужны «реалистичные оценки» событий, происходящих на планете, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА «Новости».

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российский лидер рассказал об украинском конфликте, отношениях России с США, НАТО и Западом. В первые сутки после публикации интервью набрало более 100 млн просмотров в социальной сети X.

Антонов пояснил, что потребность американцев «в голосах разума» очевидна. Он уточнил, что политизированные и явно ангажированные суждения, характерные для западных СМИ, уже никого не устраивают.