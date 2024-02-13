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Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества в РФ

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в стране на период до 2030 года, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в РФ
© РИА Новости

"Правительству РФ: при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации и объединений работодателей разработать концепцию развития наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в перечне поручений главы государства.

Документ, опубликованный на сайте Кремля, подписан по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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