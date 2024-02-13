Делегация КНДР передала Зюганову привет от Ким Чен Ына
Трудовая партия Кореи (ТПК) уделяет большое внимание развитию отношений с КПРФ. Об этом заявил глава делегации ТПК, ответственный секретарь пхеньянского горкома партии Ким Су Гиль на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
"Мы прибыли в Россию по приглашению партии "Единая Россия" для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" - сказал глава делегации. - Мы уделяем большое внимание развитию отношений между нашими партиями, которые имеют исторические корни".
"Позвольте передать вам теплый привет от нашего генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел, уважаемого товарища Ким Чен Ына", - заявил Ким Су Гиль.
По его словам, Трудовая партия Кореи очень ценит отношения с КПРФ. Глава северокорейской делегации заявил, что КПРФ имеет авторитет и доверие народа.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет 15-17 февраля в Москве.