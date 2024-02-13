Делегация КНДР передала Зюганову привет от Ким Чен Ына

"Мы прибыли в Россию по приглашению партии "Единая Россия" для участия в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" - сказал глава делегации. - Мы уделяем большое внимание развитию отношений между нашими партиями, которые имеют исторические корни".



"Позвольте передать вам теплый привет от нашего генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел, уважаемого товарища Ким Чен Ына", - заявил Ким Су Гиль.