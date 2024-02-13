Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с президентом японского Фонда мира Сасакавы Атсуши Сунами подчеркнул, что политический диалог между Японией и РФ может возобновиться только после пересмотра политики Токио в отношении Москвы. ТАСС
Отмечается, что в ходе беседы Руденко изложил Сунами причины ухудшения двусторонних отношений Москвы и Токио, подчеркнув, что вина за их деградацию целиком лежит на Японии. RT на русском
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах. Lenta.ru