Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с президентом японского Фонда мира Сасакавы Атсуши Сунами подчеркнул, что политический диалог между Японией и РФ может возобновиться только после пересмотра политики Токио в отношении Москвы. ТАСС

Отмечается, что в ходе беседы Руденко изложил Сунами причины ухудшения двусторонних отношений Москвы и Токио, подчеркнув, что вина за их деградацию целиком лежит на Японии. RT на русском