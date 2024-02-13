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Володин заявил о необходимости попрощаться с одной международной организацией

России пора сказать до свидания одной международной организации — Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этой необходимости заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Lenta.ru

"Давайте <…> для себя примем решение, нам пора сказать "до свидания" Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно не самостоятельная, политизированная. Под дудку пляшут и исполняют все танцы Вашингтона - что нам там делать?" - отметил Володин. ТАСС

Ранее сегодня, 13 февраля, стало известно о планах Госдумы рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ. Газета.Ru

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