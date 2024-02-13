"Давайте <…> для себя примем решение, нам пора сказать "до свидания" Парламентской ассамблее ОБСЕ. Организация абсолютно не самостоятельная, политизированная. Под дудку пляшут и исполняют все танцы Вашингтона - что нам там делать?" - отметил Володин. ТАСС