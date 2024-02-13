Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

Лавров: К Швейцарии нет доверия как к посреднику по Украине
Швейцария не может пользоваться доверием в качестве посредника в украинском конфликте. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в самом Берне не раз заявляли о желании страны поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.
— Они (Швейцария — прим. «ВМ») сейчас, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине, ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием, — передает слова главы российского МИД ТАСС.
В январе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предложил Москве свое посредничество. По его словам, он ответил своему зарубежному коллеге, что посредник должен быть нейтральным.
В то же время Кассис не стал отвечать на вопрос, стоит ли украинским властям отменить запрет на проведение переговоров с Российской Федерацией. Он заявил, что сейчас неподходящее время для рассуждений на данную тему.
Швейцария намерена провести «мирную конференцию» по Украине как можно скорее. Об этом 20 января сообщила президент страны Виола Амхерд. По ее словам, подобное мероприятие обязательно должно состояться в текущем году.