Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

Швейцария не может пользоваться доверием в качестве посредника в украинском конфликте. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в самом Берне не раз заявляли о желании страны поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

— Они (Швейцария — прим. «ВМ») сейчас, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине, ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием, — передает слова главы российского МИД ТАСС.

В январе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предложил Москве свое посредничество. По его словам, он ответил своему зарубежному коллеге, что посредник должен быть нейтральным.

В то же время Кассис не стал отвечать на вопрос, стоит ли украинским властям отменить запрет на проведение переговоров с Российской Федерацией. Он заявил, что сейчас неподходящее время для рассуждений на данную тему.