«Это только начало»: Захарова о розыске премьера Эстонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД объявило в розыск руководство Эстонии из-за «преступлений перед памятью освободителям мира от нацизма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

13 февраля в базе МВД появились данные о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас и эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа. Уточнялось, что политики объявлены в розыск по уголовной статье.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в отношении Каллас и Петеркопа возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», - так прокомментировала это Захарова.