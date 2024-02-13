Реакция Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что чиновники Европы и США прогнили. Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.

«Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько все прогнило», — передает издание.

Уточнятся, что подобная реакция последовала и от европейской стороны. Это подтверждает резкая критика Карлсона со стороны экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

В материале отметили, что правда моет быть скрыта, но в тот момент, когда она выходит наружу, многие личности идут из-за нее ко дну. Именно поэтому чиновники и журналисты с Запада пытаются утопить правду, которая была озвучена Путиным в интервью.