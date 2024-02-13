Посол РФ передал поздравления лидеру КНДР в преддверии дня рождения Ким Чен Ира
Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора от имени дипломатического корпуса передал корзину цветов и приветственное обращение, адресованные лидеру КНДР Ким Чен Ыну, по случаю предстоящего Дня Лучезарной звезды - дня рождения его покойного отца Ким Чен Ира. Об этом сообщило российское посольство на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).
Как отметили дипломаты, 13 февраля Мацегора передал цветы в качестве дуайена на встрече с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Хан Су Чхолем. На встрече также присутствовал посол Вьетнама.
16 февраля экс-лидеру народной республики Ким Чен Иру исполнилось бы 82 года.
"В этот знаменательный день прошу также передать уважаемому товарищу Ким Чен Ыну привет и самые наилучшие пожелания от меня лично и от всех сотрудников российской дипломатической миссии", - сказал посол РФ Хан Су Чхолю.