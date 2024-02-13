Посол РФ передал поздравления лидеру КНДР в преддверии дня рождения Ким Чен Ира

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора от имени дипломатического корпуса передал корзину цветов и приветственное обращение, адресованные лидеру КНДР Ким Чен Ыну, по случаю предстоящего Дня Лучезарной звезды - дня рождения его покойного отца Ким Чен Ира. Об этом сообщило российское посольство на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).