Российские дипломаты попросили запретить акции у посольства в ФРГ в день выборов

Дипмиссия России в Германии на данный момент не получила согласования от властей ФРГ на проведение голосования на выборах президента РФ. Участки должны открыться в Берлине и Бонне , Сергей Нечаев .

При этом он уточнил, что уже сейчас проводится формирование участковых избирательных комиссий и принимаются решения организационно-практических задач, вопросов безопасности и других организационных моментов. Нечаев отметил, что в случае согласования проведения выборов в указанных городах голосование пройдет 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени).