Госдума примет закон о лишении статуса адвокатов, уехавших из России

Депутаты Государственной думы примут закон о лишении статуса адвокатов, уехавших из России, на заседании 20 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого заместителя представителя комитета по госстроительству. Даниила Бессарабова. По данным газеты, законопроект прошел второе чтение 12 февраля.

Документ закрепит условия выезда адвокатов из России без лишения статуса. Они смогут пересекать границу для лечения, обучения, сопровождения членов семьи. Уточняется, что есть и другие уважительные причины, однако их пока в списке нет.

В разговоре с изданием вице-президент ФПА Олег Баулин отметил, что суть инициативы заключается не в запрете на работу адвокатом. Речь идет о тех, кто уже отдалился от профессиональной деятельности.

То есть запрета на занятие профессиональной деятельностью применение этой поправки не влечет. Чтобы норма начала действовать, адвокат должен, по сути, бросить российскую адвокатуру – он должен утратить связь со своей адвокатской палатой, не соблюдать российское законодательство и Кодекс профессиональной этики, перестать быть налоговым резидентом России и другое, — пояснил собеседник агентства.