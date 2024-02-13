Песков подтвердил подготовку Путина к посланию Федеральному собранию
Проводится подготовка к посланию президента Владимира Путина к Федеральному собранию, точные сроки этого события Кремль сообщит позднее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, находится ли подготовка на завершающей стадии, Песков ответил, что подготовка ведется, передает ТАСС.
Он отметил, что сроки будут объявлены своевременно, также будет открыта аккредитация на мероприятие для представителей СМИ.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание президента Федеральному собранию, будет оглашено в конце февраля.