Песков подтвердил подготовку Путина к посланию Федеральному собранию

Проводится подготовка к посланию президента Владимира Путина к Федеральному собранию, точные сроки этого события Кремль сообщит позднее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, находится ли подготовка на завершающей стадии, Песков ответил, что подготовка ведется, передает ТАСС.

Он отметил, что сроки будут объявлены своевременно, также будет открыта аккредитация на мероприятие для представителей СМИ.