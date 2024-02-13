Зюганов назвал сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

— По посланию президента я задал вопрос: я так понял, что будет в конце февраля, — передает слова политика с заседания фракции ТАСС.

Итоговое содержание послания к Федеральному собранию пока неизвестно, однако предполагается, что в него войдут главные смысловые линии, которые Путин не раз затрагивал в своих выступлениях.