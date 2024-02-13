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Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов назвал сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию
© Администрация президента РФ

— По посланию президента я задал вопрос: я так понял, что будет в конце февраля, — передает слова политика с заседания фракции ТАСС.

Итоговое содержание послания к Федеральному собранию пока неизвестно, однако предполагается, что в него войдут главные смысловые линии, которые Путин не раз затрагивал в своих выступлениях.

6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин может огласить свое послание в конце февраля — начале марта.

Политика
Геннадий Зюганов
Дмитрий Песков
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Федеральное Собрание России
КПРФ