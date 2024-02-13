Зюганов назвал сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
— По посланию президента я задал вопрос: я так понял, что будет в конце февраля, — передает слова политика с заседания фракции ТАСС.
Итоговое содержание послания к Федеральному собранию пока неизвестно, однако предполагается, что в него войдут главные смысловые линии, которые Путин не раз затрагивал в своих выступлениях.
6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин может огласить свое послание в конце февраля — начале марта.