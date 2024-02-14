Захарова назвала ответ РФ в случае закрытия генконсульства в Сиднее

"Я думаю, в Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они не останутся без ответа с нашей стороны. Примеров уже немало, - сказала дипломат. - Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор. Но если такие действия последуют со стороны Австралии, мы на них ответим".