Захарова назвала ответ РФ в случае закрытия генконсульства в Сиднее

Россия зеркально ответит в случае закрытия российского генерального консульства в Сиднее, власти Австралии это осознают. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломата попросили прокомментировать отказ главы австралийского дипведомства Пенни Вонг поддержать петицию о закрытии российского диппредставительства.
"Я думаю, в Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они не останутся без ответа с нашей стороны. Примеров уже немало, - сказала дипломат. - Они просто приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России. Повторю, это будет не наш выбор. Но если такие действия последуют со стороны Австралии, мы на них ответим".