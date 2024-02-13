Володин оценил идею обмена останков Столыпина на военных Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся в России украинских военных.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Обсуждать такое всерьёз кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — заявил Володин.

Он напомнил, что в завещании Столыпина, на которого было совершено 11 покушений, указывалось, что он должен быть похоронен там, где его убьют.

Местом захоронения Столыпина стала Киево-Печерская лавра в Киеве, где он был застрелен.

Ранее с идеей обмена выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.