Захарова ответила на предложение обмена пленных ВСУ на останки Столыпина

Захарова назвала "плясками на костях" предложение обмена пленных ВСУ на останки Столыпина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "плясками на костях" предложение Киева обменять пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на останки бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви.
"Украинские неонацисты уже не в первый раз пытаются устроить пляски на костях", - сказала она на брифинге, комментируя мнение директора государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", подчиняющегося Минкультуры, Максима Остапенко о том, чтобы включить в обменный фонд с РФ останки Петра Столыпина.
По словам Захаровой, было много материалов о том, как на Украине "торгуют святынями, мощами, как они это направляют за рубеж".
"Вот теперь новая инициатива, - коностатировала дипломат. - А ранее они предлагали использовать в этих целях прах освободителя Киева генерала Николая Ватутина, он погребен в центре города, и легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, а его могила находится во Львове".
Ранее директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", подчиняющегося Минкультуры, Максим Остапенко, отвечая на вопрос журналистов украинского канала "1+1" о судьбе могилы бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры у северной стены Трапезной церкви, выразил мнение, что останки Столыпина необходимо включить в обменный фонд с Россией.
Петр Столыпин (1862-1911) - премьер-министр Российской империи в 1906-1911 годах. Убит в Киеве анархистом-террористом, агентом царской охранки Дмитрием Богровым во время посещения спектакля в городском театре. Похоронен в Киево-Печерской лавре.