Косачёв: никто на Западе не собирается содержать Молдавию
Никто на Западе не собирается содержать Молдавию — ЕС и НАТО обманывали своих потенциальных партнёров раньше и будут делать это впредь, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Он отметил, что нынешний режим Молдавии рассчитывал на вознаграждение за разворот в сторону Запада, однако этого не произошло.
«Это означает, что Молдавия в глубочайшем социально-экономическом кризисе и что все заманки на самом деле носят демагогический характер», — добавил Косачёв.
Об этом он сказал на встрече с молдавским оппозиционером Иланом Шором.
Молдавии необходимо понять, что её главный партнёр и союзник — Россия, подчеркнул вице-спикер.
Ранее Илан Шор в интервью RT объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в Европейский союз.