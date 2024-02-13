МИД: РФ готовит открытие посольств еще в нескольких странах Африки

"Буквально накануне Нового года открылось наше посольство в Буркина-Фасо , совсем скоро заработает еще одно российское диппредставительство — в Экваториальной Гвинее . На очереди еще несколько "точек" — где именно они откроются, будем сообщать по мере готовности, так что следите за новостями", — сказал Ткаченко.

До этого Всеволод Ткаченко заявил, что Российская Федерация ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов. Также посольство России в США заявило, что Госдепартамент пытается скрыть правду о своих "грязных схемах" в Африке посредством голословных утверждений в адрес РФ. 4 февраля сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отправляется в поездку в страны Восточной Африки, в которой планирует рассказать о глобальных последствиях конфликта на Украине и "российской пропаганде".