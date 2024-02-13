СМИ: Дума примет проект о лишении статуса уехавших адвокатов

Второе чтение законопроекта о лишении статуса уехавших за границу адвокатов запланировано на 20 февраля. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пакет поправок, которые комитет Госдумы по госстроительству одобрил 12 февраля, рассматривая изменения в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре По данным издания, после корректировки ст. 17 закона об адвокатуре выезжать на длительный срок без лишения статуса можно будет для лечения или обучения, а также сопровождения членов семьи, которые едут за границу для исполнения трудовых или других обязанностей, а также по иным "уважительным причинам".