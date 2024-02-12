Захарова назвала причину поддержки Зеленского в ФРГ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия оказывает военную помощь Украине из-за «потомков нацистов» во власти. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Таким образом Захарова прокомментировала статью немецкого журнала о дедушке главы немецкого МИД Анналены Бербок, который являлся офицером вермахта во времена Второй мировой войны.
«МИД ФРГ кинулся защищать восхищающуюся дедом-нацистом внучку Анну/Лену и оперативно предоставил прессе ответ: “Министр иностранных дел не была знакома с документами”. Прошло уже несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. Зато издание “Бильд” опубликовало целый список пришедших ей “на помощь” известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков. <...> И всё это на фоне очередного раунда переиздания наследия Адольфа Гитлера в Германии», — написала Захарова.
Ранее Захарова заявила, что профессия дипломата «была утрачена» в странах Запада.