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Постпредство РФ: Гросси пришлось сократить время визита на ЗАЭС из-за Украины

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вынужден был сократить время пребывания на Запорожской АЭС из-за провокаций со стороны Украины. Об этом говорится в ноте постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

Россия обвинила Украину в провокациях во время визита Гросси на ЗАЭС
© РИА Новости

«В соответствии со сложившейся «традицией» визит сопровождался провокационными действиями с украинской стороны», — уточнили в документе.

В постпредстве РФ обратили внимание, что власти Украины отказалась гарантировать режим прекращения огня на весь срок пребывания Рафаэля Гросси и поездок делегации МАГАТЭ на станцию. Это стало причиной значительного сокращения времени визита гендиректора агентства на ЗАЭС, он не смог посетить все объекты, которые запланировал.

В начале февраля на Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ.

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