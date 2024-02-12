Россия обвинила Украину в провокациях во время визита Гросси на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вынужден был сократить время пребывания на Запорожской АЭС из-за провокаций со стороны Украины . Об этом говорится в ноте постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене .

В постпредстве РФ обратили внимание, что власти Украины отказалась гарантировать режим прекращения огня на весь срок пребывания Рафаэля Гросси и поездок делегации МАГАТЭ на станцию. Это стало причиной значительного сокращения времени визита гендиректора агентства на ЗАЭС, он не смог посетить все объекты, которые запланировал.