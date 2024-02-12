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Госдума может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ

На следующем заседании Госдумы России может быть рассмотрено обращение о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Госдума может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Отмечается, что рассмотрение инициативы может произойти 13 февраля. При этом, рассмотрение уже было внесено в проект повестки пленарного заседания.

«О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» , — сообщается в проекте повестки.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о расширении списка нежелательных организаций.

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