Госдума может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ

«О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» , — сообщается в проекте повестки.