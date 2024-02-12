Госдума может рассмотреть приостановку участия России в ПА ОБСЕ
На следующем заседании Госдумы России может быть рассмотрено обращение о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что рассмотрение инициативы может произойти 13 февраля. При этом, рассмотрение уже было внесено в проект повестки пленарного заседания.
«О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» , — сообщается в проекте повестки.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о расширении списка нежелательных организаций.