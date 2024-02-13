Стало известно, когда может состояться визит главы МАГАТЭ в Москву

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что визит генерального директора организации Рафаэля Гросси в Москву запланирован на конец февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

До этого Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции постепенно улучшается.

Он объяснил, что возможные атаки на ЗАЭС могут нарушить работу станции, а повлиять на это работающие на ней специалисты не могут, поэтому стабильность ситуации остается шаткой. Чьи именно атаки могут повредить станцию, Гросси не уточнил.