Слуцкий: новый президент Финляндии не станет улучшать отношения с Россией
Председатель думского комитета по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что новый президент Финляндии Александр Стубб не станет работать над улучшением взаимоотношений Москвы и Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Слуцкого, заявления Стубба в сторону России являются демонстрацией того, что дальнейшие отношения между странами не будут становиться лучше.
«Каких-то серьезных изменений в лучшую сторону в отношениях Москвы и Хельсинки после победы Александра Стубба на выборах президента Финляндии ждать не приходится. И его первые заявления в отношении России очень ярко это демонстрируют. Стубб пришел к власти на волне вступления Финляндии в НАТО, чего он являлся ярым адептом. Его сознание и риторика отравлены русофобскими штампами и ложной проукраинской — а значит исходящей из Вашингтона – пропагандой», — заявил он.
Слуцкий также добавил, что это «печальная тенденция» новых политиков в Европе. При этом политик уточнил, что у Стубба все равно недостаточно полномочий, чтобы изменить политику Финляндии.
Ранее политолог заявил, что Стубб может даже ухудшить отношения между Финляндией и Россией.