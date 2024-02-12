Слуцкий: новый президент Финляндии не станет улучшать отношения с Россией

«Каких-то серьезных изменений в лучшую сторону в отношениях Москвы и Хельсинки после победы Александра Стубба на выборах президента Финляндии ждать не приходится. И его первые заявления в отношении России очень ярко это демонстрируют. Стубб пришел к власти на волне вступления Финляндии в НАТО, чего он являлся ярым адептом. Его сознание и риторика отравлены русофобскими штампами и ложной проукраинской — а значит исходящей из Вашингтона – пропагандой», — заявил он.