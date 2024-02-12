Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. ТАСС
«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс — прим. ред.)», — заявил Карлсон. Ura.Ru
В ходе интервью Карлсону Путин среди прочего заявил, что целью России является прекращение начатой Украиной в 2014 году войны. RT на русском