В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

«Я не слышал о фактах, чтобы с какой-то ожесточенностью и неприязнью относились к данным военнослужащим. По разным причинам они перешли на нашу сторону. Но сегодня они в одном строю с нашими военнослужащими, батальон имени Богдана Хмельницкого — свидетельство этому, сражаются против нацизма и приняли соответствующую присягу, кстати говоря. И достаточно успешно сражаются», — сообщил Швыткин.