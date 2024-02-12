В МИД РФ сочли нелепыми обвинение во вмешательстве в демократические процессы

"Что касается попыток обвинить Россию во вмешательстве в "демократические процессы", то они нелепы по определению. Просто хотя бы по причине отсутствия в ЕС тех самых демократических норм и идеалов, к которым стремились отцы - основатели европроекта, - указала она. - В нынешнем Евросоюзе принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с коррупцией растоптаны. Там потворствуют разгулу неонацизма и героизации нацистских преступников, осужденных приговором Нюрнбергского трибунала, закрывают глаза на унизительное положение национальных меньшинств в отдельных еэсовских государствах и странах - кандидатах на вступление в ЕС". ТАСС