Иностранцам из нежелательных организаций могут запретить въезд в Россию

Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в РФ, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в РФ нежелательной. Об этом говорится в законопроекте, текст которого опубликован на сайте Государственной думы.

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Авторы инициативы хотят внести поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно действующему порядку, иностранцам и лицам без гражданства может быть отказано во въезде в РФ, если они участвуют в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной.

Однако если законопроект вступит в силу, то указанные ограничения могут коснуться всех членов иностранных организаций, чья деятельность признана в РФ нежелательной, независимо от того, кто является ее учредителем.

12 февраля в Государственную думу был внесен законопроект о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов.