Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить "наместника" на Украине

"Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией, - указал Нарышкин. - По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства "семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине".

"Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту Зеленскому и знать обо всех его планах.

"Спецпосланнику" также предстоит блокировать несогласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения", - подчеркивается в заявлении.

По словам Нарышкина, реализация задумки с назначением "наместника" на Украине не приведет к желаемым США и Великобританией результатам.

"Конечно же, очередная грубая попытка Запада усилить закабаление близкого нам украинского народа не может не вызывать беспокойства. Вместе с тем высока вероятность того, что реализация задумки с назначением "наместника" на Украине не приведет к желаемым США и Великобританией результатам", - подчеркнули в пресс-бюро.

"Спецпосланник" Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства. Опустившись на дно, он окажется в теплой компании послов государств "семерки" на Украине, которые, как сейчас очевидно, не справились с ролью "коллективного наместника" на украинской земле", - добавили в СВР.

Столтенберг на роль "наместника" на Украине

Как сообщили в Службе внешней разведки, Запад рассматривает на роль "наместника" на Украине генсека НАТО Йенса Столтенберга и других русофобски настроенных американских и европейских политиков.

"На роль такого де-факто "наместника" Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве", - указано в заявлении.