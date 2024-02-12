В СВР заявили о случаях перехода представителей украинской элиты на сторону России

Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.
"В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России - прим. ТАСС). И такие опасения вполне оправданы - первые уже пошли", - указал Нарышкин.
Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения "спецпосланника" Запада по Украине.
"В расчет принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции", - отметил он.