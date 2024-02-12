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Путин: завершается подготовка плана социально-экономических действий на шесть лет

Президент России Владимир Путин заявил, что повышение доходов россиян и улучшение качества жизни остаются приоритетом для властей.

Путин: завершается подготовка плана социально-экономических действий на шесть лет
© ТАСС

На совещании по экономическим вопросам глава государства сообщил о скорой подготовке плана социально-экономических действий. По его словам, "сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет". Путин уточнил, что этот документ "в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое".

"При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", - подчеркнул президент.

Он указал, что "при реализации всех намеченных планов важно сохранить устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы". Именно такие действия, по мнению главы государства, "позволили так достойно проходить сегодняшние испытания".

"Прошу исходить из этих базовых соображений", - обратился Путин к участникам совещания.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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