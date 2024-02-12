Путин: завершается подготовка плана социально-экономических действий на шесть лет

На совещании по экономическим вопросам глава государства сообщил о скорой подготовке плана социально-экономических действий. По его словам, "сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет". Путин уточнил, что этот документ "в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое".