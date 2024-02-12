Путин: завершается подготовка плана социально-экономических действий на шесть лет
Президент России Владимир Путин заявил, что повышение доходов россиян и улучшение качества жизни остаются приоритетом для властей.
На совещании по экономическим вопросам глава государства сообщил о скорой подготовке плана социально-экономических действий. По его словам, "сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет". Путин уточнил, что этот документ "в том числе охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое".
"При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", - подчеркнул президент.
Он указал, что "при реализации всех намеченных планов важно сохранить устойчивость государственных финансов, придерживаться тех же принципов обеспечения макроэкономической стабильности, что и в прошлые годы". Именно такие действия, по мнению главы государства, "позволили так достойно проходить сегодняшние испытания".
"Прошу исходить из этих базовых соображений", - обратился Путин к участникам совещания.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.