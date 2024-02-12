Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник не исключил, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически устранить. Он отметил, что бывший военачальник был глубоко погружен во все процессы и имел прямые связи с высшим военным командованием западных стран. News.ru

«Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза», — заявил он. Lenta.ru