Колокольцев потребовал предотвратить возможные провокации на выборах президента РФ

"Главное для нас защитить жизнь и здоровье граждан, предотвратить возможные инциденты и провокации, создать условия для нормальной деятельности избирательных комиссий. Работу нужно выстраивать в самом тесном контакте с коллегами из других правоохранительных органов и представителями избиркомов", - сказал глава государства, представляя личному составу министра внутренних дел по КЧР Владимира Нефедова и начальника управления МВД России по Брянской области Андрея Солдатова.