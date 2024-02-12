Колокольцев потребовал предотвратить возможные провокации на выборах президента РФ
Глава МВД России Владимир Колокольцев поставил задачу создать условия для нормальной деятельности избирательных комиссий, а также предотвратить возможные инциденты и провокации, связанные с выборами президента.
"Главное для нас защитить жизнь и здоровье граждан, предотвратить возможные инциденты и провокации, создать условия для нормальной деятельности избирательных комиссий. Работу нужно выстраивать в самом тесном контакте с коллегами из других правоохранительных органов и представителями избиркомов", - сказал глава государства, представляя личному составу министра внутренних дел по КЧР Владимира Нефедова и начальника управления МВД России по Брянской области Андрея Солдатова.
Колокольцев также сделал акцент на противодействии незаконному обороту наркотиков в регионах.
"Тенденции развития наркоситуации в двух субъектах имеют свою специфику и должны учитываться в ходе реализации дальнейших мер по ее оздоровлению. Важно максимально использовать потенциал антинаркотических комиссий, обеспечить согласованность действий всех заинтересованных ведомств, в том числе в рамках перекрытия каналов поставки подконтрольных веществ", - подчеркнул министр.
Кроме того, он указал на важность обеспечения экономической безопасности, борьбы с коррупцией и противодействия экстремизму.