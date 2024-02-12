Песков назвал условие для визита Путина в Армению

Россия должна получить заверения от Армении в связи с ее присоединением к статуту Международного уголовного суда (МУС), вопрос будет решаться в ходе двустороннего диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что присоединение Армении к статуту МУС имеет негативное влияние на российско-армянские отношения, но Россия настроена решить этот вопрос в рамках двустороннего договора и рассчитывает получить определенные заверения от Еревана, передает ТАСС.