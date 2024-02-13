Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 февраля, проведет совещание с членами Совета Безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«В середине дня он имеет в виду провести совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь президента, уточнив, что Путин сегодня работает в Ново-Огареве.
Песков не уточнил тему грядущей встречи главы государства с постоянными членами Совбеза. Он добавил, что остальные мероприятия у президента 13 февраля будут непубличными.
На прошлой неделе, 9 февраля, Путин обсудил с членами Совета Безопасности проблему паводков и природных пожаров в России. С докладом на совещании выступил глава МЧС Александр Куренков.
Lenta.ru: главные новости