Останина предложила снизить возраст выхода на пенсию многодетным отцам
Снизить требования к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных мам, а также распространить нормы о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов предложила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина главе Минтруда Антону Котякову.
Парламентарий напомнила, что женщинам с тремя детьми гарантируется выход на пенсию на 3 года раньше пенсионного возраста, женщинам с четырьмя детьми - на 4 года, женщинам с пятью детьми - на десять лет. Для назначения такой пенсии многодетным матерям нужно иметь стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.
Для мужчин, которые воспитывают детей в многодетной семье, вообще не предусмотрены никакие льготы при выходе на пенсию. У женщин уже на 5 лет сократили возраст выхода на пенсию, такую же норму предлагаем распространить и на многодетных отцов. Это мера вообще отлагательного характера. Она не потребует затрат федерального бюджета. Отсюда есть все возможности эту меру распространить и на мужчин, сказала Останина в беседе с «Дума ТВ».
Общее число многодетных семей в России, по словам депутата, 2,3 миллиона.
Но это не означает, что все они пенсионного возраста. Многодетные семьи, как правило, достаточно молодые, резюмировала парламентарий.
Ранее Нина Останина предложила учредить звание «Отец-герой».