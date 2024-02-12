Останина предложила снизить возраст выхода на пенсию многодетным отцам

Для мужчин, которые воспитывают детей в многодетной семье, вообще не предусмотрены никакие льготы при выходе на пенсию. У женщин уже на 5 лет сократили возраст выхода на пенсию, такую же норму предлагаем распространить и на многодетных отцов. Это мера вообще отлагательного характера. Она не потребует затрат федерального бюджета. Отсюда есть все возможности эту меру распространить и на мужчин, сказала Останина в беседе с «Дума ТВ».