Генконсул РФ в Алма-Ате: в Казахстане число друзей России особенно велико

Новый генеральный консул Российской Федерации в Алма-Ате Дмитрий Тураев в интервью ТАСС рассказал о противостоянии с США по вопросу экстрадиции россиянина Никиты Кислицина, об усилении работы российской дипломатии с соотечественниками в Казахстане, о мерах, позволивших значительно облегчить получение консульских услуг в Алма-Ате, и проинформировал о текущей ситуации с так называемыми релокантами.

© Генконсульство РФ в Алма-Ате

—Каковы ваши впечатления от Казахстана? Совпали ли они с вашими представлениями о республике?

— Собираясь на работу в Казахстан, поймал себя на мысли, что Центральная Азия для меня в определенной степени является загадкой: я франкофон и, соответственно, в загранкомандировки выезжал в основном в Западную Европу. По истечении трех месяцев работы могу констатировать, что Казахстан стал для меня приятным, но вполне ожидаемым открытием: здесь сочетаются дух традиций и современность, а что касается непосредственно Алма-Аты, то величественная природа этого места соседствует с динамикой и ритмом мегаполиса, создавая неповторимую гармонию.

— Вам пришлось с колес включаться в работу, связанную с экстрадицией в РФ россиянина Никиты Кислицина, содержащегося в СИЗО в Алма-Ате. И 21 декабря работа успешно завершилась, при том что выдачи так называемого хакера добивались и США. Каким вам показалось взаимодействие с казахстанской стороной?

— Задержание российского гражданина Никиты Кислицина по запросу Минюста США стало одной из главных новостей второй половины прошлого года. В рамках информационного сопровождения этого дела прошлым летом сотрудниками генконсульства была проведена пресс-конференция, во время которой была озвучена позиция российской стороны по поводу его ареста. Брифинг, в котором приняли участие все местные ведущие новостные агентства, вызвал значительный общественный резонанс и существенно ослабил усилия американцев, направленные на экстрадицию россиянина в США.

В том, что касается непосредственного участия генконсульства, отмечу, что нами были предприняты значительные усилия по весьма широкому спектру направлений, связанных с защитой прав и законных интересов российского гражданина. К процессу был привлечен опытный адвокат, наши сотрудники регулярно посещали Никиту Кислицина в следственном изоляторе. Не хотелось бы вдаваться в прочие детали проведенной работы, просто исходите из того, что очевидная сложность ситуации, с которой нам пришлось столкнуться, требовала оперативного реагирования и принятия выверенных решений, что, как вы понимаете, было бы невозможно без налаженного эффективного взаимодействия по линии компетентных ведомств. В данном контексте хотелось бы отметить большую роль российской Генеральной прокуратуры в благополучном разрешении этого дела. Речь идет в том числе о подготовленном и направленном в кратчайшие сроки конкурирующем запросе на выдачу россиянина, позже удовлетворенного казахстанской стороной.

На завершающем этапе сотрудники генконсульства оформили задержанному необходимые проездные документы и присутствовали в международном аэропорту Алма-Аты во время его передачи специальному караулу ФСИН. Во многом благодаря конструктивной и взвешенной позиции наших казахстанских коллег, их постоянному взаимодействию с российской стороной и тщательной совместной проработке данного вопроса Кислицин был отправлен в Москву без каких-либо эксцессов.

—Сколько обвиняемых и осужденных россиян на данный момент присутствует в вашем округе и какие характерные преступления совершают граждане РФ?

— В консульском округе в следственных изоляторах и местах заключения, по нашим данным, находится 104 российских гражданина. В основном речь идет о людях, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях: им инкриминируют статьи о незаконном пересечении границы, мошенничестве, в том числе с использованием компьютерных технологий, дорожно-транспортных происшествиях.

При поступлении соответствующих обращений от наших граждан мы незамедлительно реагируем: обращаемся в правоохранительные и надзорные органы Казахстана, организовываем консульские посещения и следим за наличием у подсудимого адвоката. Поскольку, в соответствии с казахстанским законодательством, консул не может являться участником судебного процесса, мы настоятельно рекомендуем озаботиться поиском квалифицированного защитника, поскольку именно от качества его работы во многом зависит исход дела. Генконсульство же сосредотачивается на контроле за условиями содержания, соблюдением права на гуманное обращение, равном доступе к правосудию и отсутствием притеснений по какому-либо признаку.

При этом по подобным поводам можем констатировать незначительное число жалоб. В отдельных случаях фиксируем увеличение сроков на предоставление согласия на консульское посещение, однако это скорее обычная бюрократическая волокита. В целом мы удовлетворены взаимодействием с казахстанской стороной по данному вопросу.

—С самого начала деятельности вы активно обсуждаете вопросы поддержки, в том числе духовной, российских соотечественников в стране, поддержки русского языка. Таково поручение Москвы? Это как-то связано с глобальным противостоянием России с Западом?

— На фоне беспрецедентного обострения международной обстановки вопросы поддержки российской диаспоры за рубежом особенно актуальны. Последние события сами по себе способствовали стремлению соотечественников к объединению, укреплению их связей с Россией. У нашей страны много друзей во всех уголках планеты, а их количество в дружественном нам Казахстане особенно велико. Мы не можем оставить их без поддержки Родины в непростое время. При этом подчеркну, что речь не идет о каком-либо разовом поручении, а скорее о практической реализации внешнеполитического курса страны.

Это правда, что были интенсифицированы контакты с представителями РПЦ в Казахстане. Исходим из того, что поддержание отношений с зарубежными православными приходами составляет важную часть деятельности российских объединений и организаций в силу того, что они являются естественными центрами консолидации для соотечественников, а за рубежом этот фундамент еще крепче, особенно в свете проводимой системной работы по укреплению духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

—Об известном наплыве россиян в Казахстан, в частности в Алма-Ату, который наблюдался в 2022 году. Какова ситуация на сегодняшний день? Остается ли проблема так называемых релокантов? Вы чувствуете ее в своей работе?

— По оценочным данным компетентных органов Казахстана, после начала мобилизации в России в Казахстан въехало около 400 тыс. россиян, из которых на конец декабря 2023 года в стране оставалось около 50–80 тыс. Действительно, мы наблюдаем возвращение на Родину и в соседние страны Центральной Азии некоторого количества россиян, прибывших в Казахстан в 2022 году. Вначале люди переезжали во многом на эмоциях, и выбор Казахстана был связан с безвизовым режимом, отсутствием языкового барьера, развитыми цифровыми коммуникациями, льготным налогообложением и относительно недорогой стоимостью проживания. Для семей с детьми важным фактором стало и наличие школ с обучением на русском языке и схожей школьной программой.

Некоторый отток россиян свидетельствует о существовании у них определенных трудностей: это и требование ряда организаций к знанию казахского языка при приеме на работу, и ужесточение миграционного режима в части обязательного оформления РВП после 90 дней пребывания, и взлет цен на недвижимость в последние два года.

—Российские граждане в "вашем" регионе подвергали критике работу генконсульства из-за долгих сроков, которые людям приходится выдерживать для получения консульских услуг. Это связано с большим количеством прибывших россиян или здесь технические недоработки?

— Бесспорно, вопросы, связанные с организацией очереди и в целом системы записи посетителей на прием в генконсульство, являются приоритетными в работе загранучреждения. Действительно, в истекшем году, особенно в весенне-летний сезон, действующая на тот момент система записи работала в нестабильном режиме в силу пиковых нагрузок в связи со значительным объемом желающих попасть к нам на прием, что в свою очередь было обусловлено увеличением количества россиян, проживающих в нашем консульском округе. Ситуация осложнялась, будем откровенными, и несовершенством действовавшего на тот момент программного обеспечения, а также деятельностью так называемых посредников, которые, пользуясь уязвимостями в самой системе записи, ощутимо осложняли для граждан возможность получить в генконсульстве те или иные консульские услуги. Отмечу, что предупреждение для граждан о такой незаконной деятельности было своевременно опубликовано на веб-сайте генконсульства.

Для исправления подобной очевидно неприемлемой ситуации в ноябре-декабре 2023 года были инициированы и реализованы масштабные изменения в схеме организации консульского приема, в рамках которых начиная с 18 декабря 2023 года была запущена новая система записи, разработанная на принципиально иных программных решениях и методиках формирования очереди, что позволило значительно улучшить обстановку на всех консульских участках. Соответствующее уведомление было заблаговременно размещено в Telegram-канале и на главной странице веб-сайта генконсульства и нашло живой отклик у целевой аудитории. Настоятельно рекомендую всем нашим гражданам ознакомиться со специальным ресурсом, расположенным в интернете по адресу q.midpass.ru (в разделе "Страна" указывается "Казахстан", в разделе "Учреждение" указывается "Алма-Ата — Генеральное консульство"), зарегистрироваться на нем и, внимательно следуя инструкциям, записываться на прием.

В настоящее время рабочий контур обновленной системы функционирует без нареканий и эффективно справляется со своей задачей, а очередь кратно разгрузилась. Например, запись на обмен заграничного паспорта, самое востребованное консульское действие, идет вперед на один месяц. Согласитесь, разница с тем, что было раньше, реально ощутима. В любом случае, генконсульство в организационном плане готово к возможному увеличению количества посетителей. Мы понимаем, каким образом перераспределить нагрузку на сотрудников, задействованных на приеме, какие услуги будут наиболее востребованы и как в связи с этим минимизировать возможные неудобства для наших граждан.

—В Казахстане в начале года ввели обязательную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев. Как это сказалось на вашей работе?

— Следует исходить из того, что каждая страна, например Казахстан, сама устанавливает правила и требования к въезжающим на ее территорию. Нам известно об упомянутых нововведениях, генеральное консульство было соответствующим образом проинформировано о них нотой из представительства МИД РК в Алма-Ате. Очевидно, что это весьма непростой вопрос, который требует взвешенного подхода. В данном контексте нами уже фиксируются случаи, когда российским гражданам, оформляющим себе вид на жительство, пришлось пройти через процедуру дактилоскопии. В то же время практика показывает, что данное требование не распространяется, во всяком случае пока, на российских туристов, прибывающих в международный аэропорт Алма-Аты регулярными рейсами из Москвы. Мы продолжаем тщательно отслеживать данную тему, о любых нововведениях будем информировать наших граждан через новостной раздел нашего веб-сайта.

В том, что касается проблем наших соотечественников, отмечу, что это направление работы является весьма обширным. Мы прилагаем все усилия для защиты прав и законных интересов наших граждан. Это основной смысл и задача работы генерального консульства, прямо закрепленные в Консульском уставе Российской Федерации. В данном контексте нельзя не вернуться к предыдущему вопросу относительно сложностей при записи на прием в генконсульство. Подчеркну, что мы непрерывно проводим работу, чтобы разгрузить очередь по консульским действиям, и рассчитываем на соответствующую обратную связь со стороны наших посетителей, их разумный и ответственный подход к процессу записи на прием в генконсульство. Речь идет о том, что когда гражданин в силу тех или иных причин не может прийти к нам в назначенный день и время, то представляется просто по-человечески правильным с его стороны отменить уже имеющуюся запись, чтобы ей смогли воспользоваться другие посетители. Это простой во всех смыслах шаг, отмена записи реализуется буквально тремя кликами, однако он позволит очереди двигаться быстрее.

Вновь отмечу, что введенная в эксплуатацию обновленная система записи, просто в силу принципов, на которых она была создана, а также соответствующих программных и аппаратных решений, значительно сократила время ожидания и предоставляет большой выбор дат и времени приема по различным консульским направлениям, а внутренний интерфейс в личном кабинете пользователя понятен и удобен. Этот же вопрос касается изменений, которые были предприняты в самой России, в частности в прошлогоднем законе о гражданстве.

Что касается нового федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и указа президента о порядке его применения, то эти нормативные документы привнесли существенные изменения в практику работы консульских учреждений на данном участке. Конечно, в упомянутом законе, как в любом нормативном документе, имеется множество нюансов, но мне бы хотелось отметить его основные вехи.

В первую очередь лица, которые обладают или обладали паспортами граждан России, но при этом сведения о них не были внесены должным образом в базу данных по гражданству МИД России, теперь могут обратиться в генконсульство по вопросу восстановления гражданства. Но тут хотелось бы подчеркнуть, что данная возможность применима именно к тем, кто не был внесен в базу, а не отказался от гражданства по собственному желанию и решил восстановить его. Это разные категории заявителей. Во-вторых, отныне при оформлении гражданства ребенку по заявлению его родителя — гражданина России более не требуется согласие второго родителя — иностранца. Гражданин России сам решает, быть его ребенку гражданином Российской Федерации либо нет.

В-третьих, лица, достигшие 18 лет, которые ранее вышли из российского гражданства по заявлению их родителей, в течение пяти лет с момента достижения совершеннолетия имеют право обратиться с заявлением о приобретении гражданства без соблюдения требований о проживании в Российской Федерации, владении русским языком и знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Четвертым значимым моментом является отсутствие привязки места подачи заявления к месту проживания заявителя. Теперь гражданин вправе обратиться в любое удобное ему консульское учреждение на территории Казахстана. И отдельно хотелось бы отметить, что у граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, появилась возможность подать в консульское учреждение уведомление о приобретении или утрате иностранного гражданства или вида на жительство в течение 60 дней с этого момента.

—Возрос ли после прошедшего в ноябре форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана интерес российского бизнеса к "вашему" региону? В частности, известно, что между Алма-Атой и Санкт-Петербургом готовилась некая дорожная карта сотрудничества. Каковы итоги этой работы?

— Упомянутый форум — одно из самых важных событий в нашей двусторонней повестке. Как известно, он прошел в Костанае под председательством президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева и был посвящен двустороннему сотрудничеству в области продовольственной безопасности в целом и сельского хозяйства в частности. Возросший более чем в два раза объем торговли продукцией агропромышленного комплекса в истекшем году ярко демонстрирует важность этого направления взаимодействия между Россией и Казахстаном.

Значительное внимание уделяется и развитию межрегиональных связей, причем речь идет не только о Санкт-Петербурге. Например, упомянутый форум посетили девять российских губернаторов (Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Самарская, Саратовская и Свердловская области). Отдельно отмечу, что по результатам данного мероприятия было подписано девять документов, в том числе нацеленных на дальнейшее стратегическое развитие и интенсификацию межрегионального диалога.

В продолжение сказанного нельзя не упомянуть о другом, только что завершившемся мероприятии — цифровом форуме Digital Almaty. Активно реализуемая казахстанской стороной концепция превращения Южной столицы в лидера развития современных коммуникационных технологий, (к слову, в Алма-Ате уже действует сотовая связь нового поколения 5G), является еще одной точкой соприкосновения для наших стран как в сфере совместных инвестиций и создания перспективных стартапов, так и в области научно-технического сотрудничества. Важность развития двустороннего взаимодействия в этой области наглядно демонстрируется в том числе и высоким уровнем, на котором была представлена российская делегация на данном мероприятии. Как известно, ее возглавил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который совместно с партнерами по ЕАЭС и приглашенными экспертами обсудил влияние инноваций на экономику центральноазиатского региона и процессы интеграции, а также создание условий для развития электронной торговли в союзе и формирования единых правил в интересах граждан и бизнеса.

—Новость этих дней о запрете выступления в Алма-Ате российского музыканта Юрия Шевчука — так утверждает казахстанская пресса — продолжает двухгодичную историю с вводимыми ранее в Казахстане аналогичными запретами в отношении ряда других российских музыкантов, среди которых Григорий Лепс, Полина Гагарина, придерживающихся разных убеждений. Ваше отношение к этому.

— Слово "запрет" в данном случае мне видится несколько иррелевантным. Насколько известно, во многих случаях трудности с проведением концерта того или иного артиста объясняются весьма просто: где-то организаторы не смогли подготовить необходимый пакет документов, в ряде случаев имели место споры хозяйствующих субъектов, шла речь и об отмене выступлений в связи с неурегулированностью вопросов обеспечения безопасности.

Тем не менее считаю некорректным представлять ситуацию в этой сфере как проблемную. В качестве примера приведу потрясающее по своей красоте ледовое шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", которое состоялось в Алма-Ате в конце декабря прошлого года и в котором приняли участие наши прославленные фигуристы, такие как Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Яркое представление, наполненное сложнейшими техническими решениями и спецэффектами, было с восторгом встречено местной публикой и создало настоящую новогоднюю атмосферу. При этом, насколько нам известно, на подготовительном этапе упомянутого шоу не обошлось без некоторых шероховатостей из-за неурегулированных договорных отношений между организаторами и администрацией концертного комплекса. Тем не менее в итоге все разрешилось благополучно, и премьера нашла своего зрителя.