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Путин отметил вклад академика Дедова в развитие традиций российского здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика Российской академии наук (РАН) Ивана Дедова, которому исполняется 83 года.

Путин отметил вклад академика Дедова в развитие традиций российского здравоохранения
© РИА Новости

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Во многом благодаря вашим научным исследованиям, инновационным разработкам были достигнуты впечатляющие успехи в диагностике и лечении серьезных заболеваний. И конечно, важен ваш вклад в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения", - говорится в сообщении.

Президент обратил внимание, что академик по праву пользуется высоким авторитетом как выдающийся ученый, а также как создатель и бессменный руководитель всемирно известной школы клинической эндокринологии.

Путин пожелал академику реализации намеченных планов и всего самого доброго.

Иван Дедов - российский эндокринолог, академик РАН, Герой Труда РФ (2021). С 2018 года - президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, с 2011 по 2013 год - президент Российской академии медицинских наук (РАМН), с 2014 по 2017 год - вице-президент Российской академии наук (РАН), главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава РФ.

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