Путин отметил вклад академика Дедова в развитие традиций российского здравоохранения

"Во многом благодаря вашим научным исследованиям, инновационным разработкам были достигнуты впечатляющие успехи в диагностике и лечении серьезных заболеваний. И конечно, важен ваш вклад в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения", - говорится в сообщении.