Путин отметил вклад академика Дедова в развитие традиций российского здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академика Российской академии наук (РАН) Ивана Дедова, которому исполняется 83 года.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Во многом благодаря вашим научным исследованиям, инновационным разработкам были достигнуты впечатляющие успехи в диагностике и лечении серьезных заболеваний. И конечно, важен ваш вклад в развитие лучших традиций отечественного здравоохранения", - говорится в сообщении.
Президент обратил внимание, что академик по праву пользуется высоким авторитетом как выдающийся ученый, а также как создатель и бессменный руководитель всемирно известной школы клинической эндокринологии.
Путин пожелал академику реализации намеченных планов и всего самого доброго.
Иван Дедов - российский эндокринолог, академик РАН, Герой Труда РФ (2021). С 2018 года - президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, с 2011 по 2013 год - президент Российской академии медицинских наук (РАМН), с 2014 по 2017 год - вице-президент Российской академии наук (РАН), главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава РФ.