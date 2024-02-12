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Совбез России: несамостоятельность Украины привела к провалу Минских соглашений

Первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что несамостоятельность киевских властей привела к провалу Минских соглашений.

Совбез России назвал причину провала Минских соглашений
© ТАСС

«Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона — это секрет Полишинеля», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Также Нургалиев сообщил, что западные страны не позволяли Украине выполнять договорённости, при этом обвиняя в их срыве Россию.

В Совбезе подчеркнули, что Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, промышленные гиганты стоят в очереди на восстановление украинской инфраструктуры.

Политика
Рашид Нургалиев
Совет безопасности РФ
Украина