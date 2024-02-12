«Вопрос закрыт»: посол РФ оценил предложения Баку по мирному договору

Баку и Ереван могут достаточно скоро завершить переговоры по мирному договору, допустил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. В интервью «Известиям» дипломат отметил, что считает верными и оправданными предложения Баку.

Вопрос Карабаха закрыт. <...> Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, — это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры, — сказал Евдокимов.

Посол добавил, что российская сторона готова оказать максимальную поддержку Армении и Азербайджану по заключению мирного соглашения. Он уточнил, что в дипломатическом ключе у Москвы и Баку налажено хорошее взаимодействие. Евдокимов также обратил внимание на то, что Азербайджан настроен как можно скорее подписать мирный договор с Арменией.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что задача России в рамках урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией заключается в том, чтобы помочь сторонам выйти на устойчивую траекторию примирения и мирного взаимодействия. По словам дипломата, это позволит сделать ситуацию в регионе более стабильной.