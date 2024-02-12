Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет вспомнил Гоголя в ответ на события на польско-украинской границе: там фермеры бастуют против привилегий для украинских импортеров зерна.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» – говорит Шеремет, цитируя повесть «Тарас Бульба» украинского писателя Николая Гоголя.

По мнению депутата, ситуация разыгрывается словно по канонам того сюжета: польские партнеры предали Украину, так как прежде она отказалась от своей истории и якобы предначертанного пути. В итоге ее ждет возмездие и от союзников.

В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров, перекрывающих дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.