В Совбезе заявили, что Западу выгодно разрушение Украины

Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, так как после промышленные гиганты будут получать госзаказы на восстановление инфраструктуры страны. Такое мнение озвучил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью изданию «Аргументы и факты».

По мнению члена СБ РФ, Запад намерен «гнать на убой» украинцев для достижения собственных целей по ослаблению России. При этом политик отметил, что мирные переговоры по украинскому конфликту сейчас невозможны из-за позиции официального Киева и лично Владимира Зеленского, указом запретившего переговоры с Россией.

«Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», - счел Нургалиев.