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В Совбезе заявили, что Западу выгодно разрушение Украины

Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, так как после промышленные гиганты будут получать госзаказы на восстановление инфраструктуры страны. Такое мнение озвучил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью изданию «Аргументы и факты».

В Совбезе заявили, что Западу выгодно разрушение Украины
© globallookpress.com

По мнению члена СБ РФ, Запад намерен «гнать на убой» украинцев для достижения собственных целей по ослаблению России. При этом политик отметил, что мирные переговоры по украинскому конфликту сейчас невозможны из-за позиции официального Киева и лично Владимира Зеленского, указом запретившего переговоры с Россией.

«Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», - счел Нургалиев.

О том, что Украина могла выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Киев мог бы с меньшими издержками достигнуть договоренностей в начале СВО, однако сейчас выход из ситуации будет тяжелее и для Запада, и для Украины.

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